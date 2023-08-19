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في عيد استقلال أفغانستان، دعا الرئيس الأفغاني الأسبق، حامد كرزاي حركة طالبان إلى السماح للفتيات بالذهاب إلى المدارس والجامعات.

وأضاف كرزاي أن الأفغان يتعين أن يعلموا جميع أبنائهم، ذكورا وإناثا، في رسالة تهنئة اليوم السبت.

واحتفل زعماء طالبان أيضا بالذكرى الـ104 لاستقلال أفغانستان من بريطانيا في بيان رسمي، قالوا فيه إنهم ملتزمون بقيمهم الدينية والثقافية ولن يسمحوا لأي شخص بالتدخل في حكومتهم.

يذكر أنه منذ عودة طالبان إلى السلطة، أعادت فرض سياسات صارمة منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، التي حدت بشكل صارم من حقوق النساء والفتيات. ومنعت طالبان تعليم الفتيات والنساء بعد المدرسة الابتدائية.

ولا تعترف أي دولة بحكومة طالبان حتى الآن.