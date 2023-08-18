يواجه مانشستر يونايتد، فريق توتنهام هوتسبير، بقمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي من المقرر إقامتها مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على ملعب نيو توتنهام هوتسبير.

ويخوض أبناء الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني للشياطين الحمر، مباراة قوية، في ظل رغبة الفريق في تحقيق بداية جيدة في الموسم الجديد من البريميرليج، حيث نجح اليونايتد في تحقيق انتصارا مثيرا على وولفرهامبتون في الجولة الأولى بهدف دون رد أحرزه الفرنسي رفائيل فاران في الدقيقة 76، والتي أقُيمت على ملعب الأولد ترافورد، وفي نفس الجولة تعادل توتنهام أمام برينتفورد بهدفين لكل منها.

وستكون هذه المباراة بين الفريقين هي المباراة رقم 160 في تاريخ مواجهات الفريقين في مختلف البطولات، حيث واجه المان يونايتد فريق السبيرز في 159 مباراة منها 62 مباراة في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حقق فيهم اليونايتد الانتصار في 39 مباراة، مقابل 10 انتصارات لتوتنهام، وتعاد الفريقين في 13 مواجهة.

وتلقت شباك توتنهام 108 هدف من لاعبي مانشستر يونايتد، فيما نجح الفريق اللندني في إحراز 61 هدف في مرمى اليونايتد، كما أن أخر مباراة جمعت الفريقين على ملعب توتنهام كانت في الجولة الـ33 من منافسات البريميرليج الموسم الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.