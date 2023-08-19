مخاوف من مصرع 35 مهاجرا وفقدان 24 أخرين قبالة سواحل جيبوتي

أعربت المنظمة الدولية للهجرة، الجمعة، عن مخاوفها من احتمال مصرع 35 مهاجرا في خليج عدن بعد غرق سفينة في جودوريا، قرب بلدة أوبوك الساحلية، شمال شرقي جيبوتي.

وقالت المنظمة، في بيان، إنه كان على متن السفينة نحو 60 مهاجرا عندما غرقت مساء الخميس، موضحة أنه تم حتى الآن إنقاذ 26 شخصا وانتشال 11 جثة.

وأضافت أن هناك أكثر من 24 مهاجرا في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن عمليات البحث استمرت يوم الجمعة، لكن من المرجح أن يكون عدد القتلى أعلى بكثير، نظرا للمخاطر.

ولفتت منظمة الهجرة، إلى أن أكثر من 200 ألف مهاجر يؤدون تلك الرحلة المحفوفة بالمخاطر من ساحل جيبوتي عبر خليج عدن نحو اليمن كل عام.

وأشارت إلى أن معدلات الوفاة على طول هذا الطريق زادت في الأشهر الأخيرة في كل من البحر والبر ، وأن ما لا يقل عن 417 شخصا لقوا حتفهم هناك منذ عام 2014.