نيوكاسل يونايتد في مهمة صعبة أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

يخضع نيوكاسل يونايتد لامتحان مبكر هذا الموسم في الدوري الإنجليزي عندما يحلّ اليوم السبت على مانشستر حامل اللقب وبطل أوروبا، في الجولة الثانية من البريميرليج.

يحزم نيوكاسل امتعته ويتجه جنوباً للقاء مانشستر سيتي، بعد اكتساح ضيفه أستون فيلا 5-1 في المرحلة الأولى.

سجّل الإيطالي ساندرو تونالي وهارفي بارنز في باكورة مشاركاتهما مع ماجبايز، فيما أكّد السويدي ألكسندر إيساك نيته بالمنافسة على لقب الهداف هذا الموسم، بتحقيقه ثنائية.

وبعد تأهله إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في عقدين من الزمن، حامت شكوك حول قدرة رجال المدرب إدي هاو بالتأقلم مع متطلبات المسابقتين المحلية والأوروبية.

لكن الفريق الأسود والأبيض يواجه سيتي ربما في الوقت الأنسب، شكر مدرب الأخير، الإسباني بيب حوارديولا، بطريقة ساخرة رابطة الدوري (بريميرليغ) بسبب جدولتها مباراته بعد ثلاثة أيام فقط من مواجهة مرهقة في الكأس السوبر الأوروبية انتصر بها بركلات الترجيح على إشبيلية الإسباني، في ظروف حارة في العاصمة اليونانية أثينا.

يغيب عن "سيتيزنس" صانع لعبه البلجيكي كيفن دي بروين، فيما تحوم شكوك حول مشاركة الموهوب البرتغالي برناردو سيلفا في الوسط ومواطنه روبن دياز وجون ستونز في الدفاع. وفي الوقت عينه، يسعى نيوكاسل إلى تحقيق أول فوز على أرض سيتي في الدوري منذ 23 عاماً.

وحقق نيوكاسل صعوداً سريعاً، وبحال اسقاطه حامل اللقب، سيحلم أنصاره بإحراز لقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 1927.