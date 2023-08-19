بدء عملية إنقاذ السيارات المحترقة على سفينة «فريمانتل هايواي» قبالة الساحل الهولندي

بدأت مهمة إنقاذ ونقل، اليوم السبت، في أعقاب الحريق المأساوي الذي أحرق عدة آلاف من السيارات قبالة الساحل الهولندي الشهر الماضي.

وتوفي شخص أثناء إخلاء السفينة وأصيب العديد بعد اندلاع حريق على السفينة "فريمانتل هايواي".

واحترقت السفينة لمدة أسبوع في بحر الشمال.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 2700 سيارة من إجمالي 3800 سيارة كانت على متنها قد دمرت ومن المحتمل ألا تكون قابلة للإنقاذ، وفقا للخبراء.

ويتم إزالة السيارات الموجودة على الطوابق الأربعة السفلية من السفينة، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت ستصل إلى وجهتها النهائية. وسيتم تحديد ذلك من قبل مصنعي السيارات ومفتشي البضائع.

وكان يشتبه في البداية في أن الشرر من بطاريات السيارات الكهربائية أشعل الحريق.

وحث المحققون على توخي الحذر، مشيرين إلى أن سبب الحريق لا يزال مجهولا وأن تحقيقهم مستمر.

ويسمح للسفينة "فريمانتل هايواي" بالبقاء في الميناء على الجانب الهولندي من مصب نهر "إيمز " حتى 14 أكتوبر.

ومن هناك، سيتم سحب سفينة الشحن إلى موقع آخر حيث سيتم إما تخريدها أو إصلاحها.