ضبط 12 ألف قضية سرقة كهرباء وتحرير 240 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بمواعيد الغلق

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واصلت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في مجال أعمال تلك الإدارات؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 14 ألف قضية بمجال قطاع الأمن الاقتصادي.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملات عدة لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت عن ضبط 1544 قضية في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 12 ألف و179 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من 195 قضية في عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب".

وضبطت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، 136 قضية متنوعة وضبط المخالفات أبرزها "مخالفات مبانِ، محلات بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية".

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية حملاتها على المحلات التي لم تلتزم بمواعيد الغلق، وحررت أجهزة الأمن 240 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بمواعيد الغلق خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.