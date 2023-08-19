 الرئيس السيسي: تطوير بنية النقل وجودة وسائل المواصلات كلف الدولة 2 تريليون جنيه - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي: تطوير بنية النقل وجودة وسائل المواصلات كلف الدولة 2 تريليون جنيه

هديل هلال
نشر في: السبت 19 أغسطس 2023 - 10:22 م | آخر تحديث: السبت 19 أغسطس 2023 - 10:22 م
التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من طلبة الأكاديمية العسكرية، واستمع إلى آرائهم واستفساراتهم المختلفة، وذلك على هامش تفقده للأكاديمية، فجر اليوم السبت.

وتساءلت المهندسة عنان إيهاب حسان، العاملة بالهيئة القومية للأنفاق، عن إمكانية تطبيق برنامج وعي متكامل للشباب، له القدرة على تغيير سلوكيات المواطن تجاه ممتلكات الدولة.

وأجابها الرئيس السيسي بالقول: «كل حاجة ممكن تتعمل، ومن ضمن الحاجات التي تساهم في تغيير الذوق العام للناس وتصرفاتهم هو جودة الوسيلة، لو المواطن شايف مترو جميل ومحطة جميلة، في فرصة إن الكلام ده يمشي».

وناشد المهندسة المقارنة بين القطارات الموجودة الآن بالسكك الحديد ومترو الأنفاق، والموجودة منذ 10 سنوات، قائلًا إن «تطوير بنية النقل وجودة وسائل المواصلات كلف الدولة 2 تريليون جنيه».

وأضاف: «أنتِ تعرفي إن المحطات اللي بنعملها بعنملها إزاي، إحنا جددنا كل حاجة يا عنان، وزارة النقل أخدت 2 تريليون جنيه، 2000 مليار جنيه».

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