إعلام لبناني: حزب الله يلقي القبض على خلية إرهابية

أفادت وسائل إعلام لبنانية محلية، عن مداهمة نفذتها وحدة الحماية في حزب الله في منطقة حي السلم (عند أطراف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت).

وقالت المعلومات إنه نجم عن المداهمة إصابات لمشتبه بهم من تنظيم إرهابي، ما أسفر عن مقتل شخص من المجموعة المشتبه بها بعدما رمى بنفسه من الشقة التي كان يقطنها في الطابق السابع، يدعى وسام مازن دلا، سوري الجنسية، مواليد عام 2000 من منطقة التل في ريف دمشق.

وبحسب ما أفادت قناة الجديد اللبنانية، فإن «دلا» هو المسئول عن التفجير الذي حدث في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق بتاريخ 28 يوليو الماضي (ليلة 10 محرم)، وقد دخل خلسة إلى لبنان واستقر عند أقاربه في منطقة حي السلم حيث جرت ملاحقته من وحدة الحماية في حزب الله خشية من تنفيذه أي هجوم.

وأشارت المعلومات إلى أنه عند اكتشاف مكان إقامته رمى نفسه من الطابق السابع، وتم نقله إلى مستشفى السان جورج حيث فارق الحياة متأثرا بجراحه.

ولفتت المعلومات الأولية إلى أن وحدة الحماية اعتقلت 4 عناصر من التنظيم كانوا يحضرّون للقيام بعمليات انتحارية.