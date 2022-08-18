إزالة 26 حالة تعد على الأراضي ضمن الموجة 21 بالإسكندرية

تابع المهندس ياسر الفولي رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية، تنفيذ 26 قرار إزالة خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة تعديات أملاك الدولة بأحياء عامرية أول وثان، ومركز ومدينة برج العرب، وغرب والجمرك ووسط، ومنتزه ثان.

وأضاف الفولي، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن مركز برج العرب، ويليه حي عامرية أول، نفذ 6 قرارات، ثم حي وسط الذي نفذ 5 قرارات، وحي عامرية ثان الذي نفذ 10 قرارات، وحي منتزه ثان بإجمالي 5 قرارات إزالة.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء، بضرورة التصدي بكل قوة وحزم لجميع التعديات على أراضي الدولة، وإزالة أي مخالفات لأعمال البناء المخالف في المهد.

وكلف المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة، بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، ضمن الموجة 21 مستمرة بشكل يومي لإزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة.