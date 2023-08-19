 الأردني موسى التعمري يقود مونبيليه للفوز برباعية على ليون في الدوري الفرنسي - بوابة الشروق
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الأردني موسى التعمري يقود مونبيليه للفوز برباعية على ليون في الدوري الفرنسي

د ب أ
نشر في: السبت 19 أغسطس 2023 - 10:12 م | آخر تحديث: السبت 19 أغسطس 2023 - 10:12 م

قاد اللاعب الدولي الأردني موسى التعمري، فريقه مونبيليه لفوز كبير على مضيفه ليون 4 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الفرنسي.

ورفع مونبيليه رصيده بهذا الفوز إلى أربع نقاط، ليتصدر ترتيب المسابقة، مؤقتا في انتظار باقي نتائج الجولة، فيما يحتل ليون المركز الأخير بدون نقاط بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي.

وتقدم مونبيليه عن طريق أرنو نوردين في الدقيقة 20، قبل أن يسجل التعمري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 39 و66.

وفي الدقيقة 69 سجل أليكساندر لاكازيت الهدف الوحيد لليون، قبل أن يخرج مطرودا في الدقيقة 80، فيما سجل أكور أدامز الهدف الرابع في الدقيقة 89.


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