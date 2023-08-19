الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية: اطمنوا على بلدكم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر عقدت القمة الثلاثية مع فلسطين والأردن، في إطار مجموعة إجراءات الهدف منها الإبقاء على أن تكون القضية الفلسطينية حية.



وأضاف السيسي، في كلمته لطلاب الأكاديمية العسكرية، عرضتها قناة «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الأمر جزء من جهود الدول الثلاثة، للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 67.



ولفت إلى أن «القضية الأساسية هي إيجاد حل للصراع، من خلال حل الدولتين جنبا إلى جنب مع توفير الأمن والأمان للبلدين».



ووجه رسالة للطلاب: «ربنا يوفقكم ويفرحكم، وخلوا بالكم من نفسكم، ودوركم كبير في المرحلة المقبلة في مصر، واطمئنوا على البلد لأن ربنا موجود».