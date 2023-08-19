تأهل كيرلي ولايلز للمربع الذهبي لسباق 100 متر ببطولة العالم للقوى

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تأهل الأمريكي فريد كيرلي، حامل اللقب، بسهولة إلى المربع الذهبي لسباق 100 متر في بطولة العالم لألعاب القوى في بودابست اليوم السبت.

كما تأهل الأمريكي الأخر نوا لايلز للمربع الذهبي في الوقت الذي تعثر فيه البطل الأولمبي الإيطالي مارسيل ياكوبس، كما خرج البطل الأمريكي كرافونت تشارلستون من المنافسات.

وسجل كيرلي 99ر9 ثوان ليحل ثانيا في التصفيات خلف الجامايكي اوبليك سيفيلي الذي عادل أفضل رقم شخصي له وسجل 86ر9 ثوان ليتصدر التصفيات قبل إقامة منافسات الدورين قبل النهائي والنهائي غدا الأحد.

كذلك تأهل الأمريكي كريستوفر كولمان إلى المربع الذهبي رفقة البريطاني زارنيل هيوز في الوقت الذي خرج فيه تشارلستون من المنافسات.