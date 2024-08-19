أدب الطفل من الإبداع إلى الانتشار في مناقشات قصور الثقافة بأسوان

نظم فرع ثقافة أسوان عددا من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة.

وعقد نادي الأدب بقصر ثقافة كوم أمبو لقاء مفتوحا حول "أدب الطفل من الإبداع إلى الانتشار"، بدأه الكاتب المسرحي طه الأسواني رئيس النادي، بحديث عن مفهوم أدب الطفل وتاريخه وأهم رواده.

ثم تناول القاص والروائي هشام عدنان أدوات الكتابة والشخصية التي يجب أن يمتلكها كاتب أدب الطفل، واستعرض جزءا من تجربته من خلال عرض مجموعة من قصص الأطفال وتحليلها.

أما القاصة والروائية وكاتبة المسرح علا نيل فتحدثت عن مسرح الطفل وآليات الكتابة للطفل فيما يتعلق بالخيال والصورة والأغنية و المعالجة غير المباشرة فيما يتفق مع عقلية ومنهج الطفل والفئات العمرية.

وفي ختام اللقاء تناقش الحضور حول آليات الانتشار وتعزيز دور الكتاب في واقع الطفل الحالي، وكذلك السعي لدمج الوسائط الأخرى مع النص الأدبي مثل السينما والمسرح والقصص المصورة لتأصيل دور الأدب في المجتمع.

من ناحية أخرى عقد القصر محاضرة بعنوان "الشباب ومؤسسات المجتمع" استمرارا للاحتفال باليوم العالمي للشباب، وتناول بها الكاتب طه الأسواني أهمية دور الدولة والمؤسسات في دعم المجتمع الشبابي عن طريق التمكين المجتمعي والاقتصادي والتعليمي، وإتاحة الفرصة لبيئة مناسبة للإبداع والابتكار إيمانا بأهمية دور الشباب في نهضة المجتمع.

ونصح "الأسواني" الشباب بضرورة العمل المستمر وتطوير الذات وإتقان مهارات جديدة تساعدهم في مواكبة سوق العمل للحصول على حياة أفضل، واختتم اللقاء بمناقشة الحضور حول المسئولية المجتمعية ودور الفرد المنتج، والمستقبل في عيون الشباب، وأحلامهم وسبل تحقيقها.

وضمن الأنشطة الصيفية للفرع المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، شهد مسرح قصر ثقافة السباعية عرضا لفرقة السباعية للإنشاد الديني بقيادة مصطفى ابراهيم، قدمت الفرقة مجموعة من التواشيح والقصائد منها "يا أهل المدينة، عطر اللهم روض المصطفى، المسك فاح، من مثل أحمد في القلب مأواه، قمر، صلاة الله سلام الله".

واستمرارا لأنشطة الفرع برئاسة يوسف محمود، قدم بقصر ثقافة توشكى عرضا آخر لفرقة أطفال أبو سمبل للفنون الشعبية بقيادة حسن عطا الله قدموا خلاله "العش السعيد، الغربة، السبوع، شمندورة، سيا واه، حب النوبة".