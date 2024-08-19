رئيس بيلاروس يؤكد: لن نمنع وصول المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو في مقابلة مع التلفزيون الروسي، اليوم الاثنين، إن بيلاروس ليس لديها نيه لمنع المهاجرين من المناطق التي تعصف بها الأزمات من عبور بلاده للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال لوكاشينكو "تضعون حبل المشنقة حول رقبتي في صورة عقوبات ثم تطالبونني بحماية الاتحاد الأوروبي من تدفق هؤلاء اللاجئين؟ هذا لن يحدث".

وتتهم السلطات الأوروبية وتحديدا بولندا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحليفه لوكاشينكو بتعمد توجيه المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2021، من خلال تقديم التأشيرات ووسائل النقل.

ويمتد الطريق الرئيسي للهجرة عبر بيلاروس إلى الحدود البولندية.

وقال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسيكي في يونيو الماضي إن "الهدف هو التوضيح لكل أوروبا أن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لا تتم السيطرة عليها لتحقيق تأثير سياسي: تعزيز اليمين المتطرف الذي يتعهد بالإطاحة بأوروبا من الداخل".