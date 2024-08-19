ارتفاع أرباح صن كورب جروب خلال العام المالي الماضي

أعلنت مجموعة الخدمات المالية الأسترالية صن كورب جروب ليمتد اليوم الاثنين ارتفاع صافي أرباحها خلال العام المالي الماضي إلى 197ر1 مليار دولار أسترالي مقابل 071ر1 مليار دولار خلال العام السابق. كما زادت الأرباح النقدية إلى 372ر1 مليار دولار أسترالي مقابل 177ر1 مليار دولار في العام السابق.
وساهم مصرف "صن كورب بنك" الذي تم بيعه إلى مجموعة "أيه.إن.زد" المصرفية في 31 يوليو الماضي بأرباح صافية قيمتها 397 مليون دولار مقابل 470 مليون دولار في العام السابق.
وتتوقع صن كورب جروب نمو إجمالي أرباحها خلال العام المالي الحالي بنحو 5% مع استقرار سوق إعادة التأمين وتراجع الضغوط التضخمية بنسبة طفيفة في بعض محافظها الاستثمارية.
كما أعلنت الشركة صرف توزيعات نقدية عن العام المالي الماضي ككل 44 سنتا للسهم الواحد بما يمثل حوالي 72% من إجمالي الأرباح النقدية للعام الماضي ككل.