المحكمة العليا في الهند تعتزم التدخل بعد إضراب الأطباء جراء قضية اغتصاب

من المقرر أن تبدأ المحكمة العليا في الهند هذا الأسبوع جلسات الاستماع في قضية اغتصاب وقتل طبيبة متدربة في مدينة كلكتا الواقعة شرقي البلاد، أثارت احتجاجات وتنظيم إضراب في أنحاء البلاد من جانب الأطباء.

وأعلنت المحكمة العليا في البلاد أنها ستنظر في القضية باستخدام صلاحياتها "من تلقاء ذاتها"، وهو ما يسمح لها باتخاذ إجراءات بموجب صلاحيتها الخاصة وبدون تقديم التماس، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء تحرك المحكمة في أعقاب ما يُشتبه أنه اغتصاب وقتل متدربة جامعية تبلغ من العمر 31 عاما في 9 أغسطس في مقر مستشفى حكومي في كلكتا.

ومنذ ذلك الحين، نظم أطباء مستجدون وطلاب يدرسون الطب في المدينة وقفات احتجاجية كل ليلة تقريبا، كما دعت نقابة الأطباء الرئيسية في البلاد إلى تنظيم إضراب في أنحاء البلاد خلال نهاية الأسبوع للمطالبة بالقصاص للضحية وتوفير إجراءات أمن أفضل للعاملين في المجال الطبي.

ولم تقدم المحكمة تفاصيل بشأن الأشخاص الذين سيخضعون للاستجواب خلال جلسات الاستماع، لكن محتجين يقولون إن الشرطة المحلية أساءت التعامل مع التحقيق الأولي.

وتولى مكتب التحقيقات المركزي الفيدرالي منذ ذلك الحين القضية.



