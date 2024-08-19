 بركان شيفيلوتش في كامتشاتكا الروسية ينشط مجددا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بركان شيفيلوتش في كامتشاتكا الروسية ينشط مجددا

د ب أ
نشر في: الإثنين 19 أغسطس 2024 - 7:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أغسطس 2024 - 7:22 ص

نشط بركان شيفيلوتش في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية مرة اخرى.

وشوهدت أعمدة كثيفة من الدخان والرماد فوق البركان منذ صباح يوم الأحد، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الروسية "تاس". كما تم رصد تدفقات أولية من الحمم البركانية.

وتصاعد عمود من الرماد إلى إرتفاع 8 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر، وتم توجيه شركات الطيران لتجنب المنطقة.

ونظرا لأن كامتشاتكا قليلة السكان، لم يتوقع العلماء حدوث مشاكل للسكان. وقد تساقطت سحابة خفيفة من الرماد في مستوطنة أوست-كامتشاتسك.

وقالت السلطات الروسية للدفاع المدني في بيان:"لكن الروتين اليومي في المستوطنة لم يتأثر بذلك".

ويعتبر بركان شيفيلوتش، الذي يزيد ارتفاعه عن 3000 متر، أحد أكبر البراكين في شبه الجزيرة التي تشتهر بنشاطها الجيولوجي المرتفع.


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