البرلمان العربي يدعو لتكاتف الجهود العربية في مجال العمل الإنساني لمواجهة التحديات الراهنة

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن العمل الإنساني ركيزة أساسية في دعم أمن واستقرار المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة لما له من قيمة إنسانية عالية.

وبمناسبة اليوم الدولي للعمل الإنساني، الذي يوافق التاسع عشر من شهر أغسطس من كل عام، دعا العسومي، إلى تكاتف جهود العمل الإنساني وذلك في ظل حدة تداعيات الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها العديد من دول العالم، مثمنًا في هذا الصدد الدور الإنساني عربيًا وما يحظى به من احترام وتقدير بالغين في كافة المحافل والأوساط الإقليمية والدولية، وما أظهره الدور العربي من استجابة إنسانية باحترافية عالية في التخطيط والتنفيذ، والوصول إلى المتضررين من الحروب والنزاعات والمنكوبين، وإعلائهم للجانب الإنساني أولا وأخيرا، بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى.

وفي خضم ما تمر به المنطقة من تحديات بالغة الدقة والتعقيد وتحديدًا ما يتعلق بأوضاع العمل الإنساني في غزة، لفت رئيس البرلمان العربي، إلى أن العمل الإنساني كله مهدد في قطاع غزة بسبب تقويض دور الأونروا التي تُمثل المفصل الأهم في عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة لما لها من دور حيوي لا يمكن الاستغناء عنه، داعيًا في الوقت ذاته إلى تكاتف كل الجهود الإنسانية لتخفيف آلام ومعاناة الشعب الفلسطيني الذي يقبع تحت بطش الاحتلال الإسرائيلي.



