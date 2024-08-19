قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ شهر اكتوبر المقبل سيشهد جلسات في البرلمان لقياس أثر تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، على قناة «ten»، مساء الإثنين، أنّ هذه الجلسات ذات طابع خاص، وليست في حاجة إلى وزراء، لكنها تستدعي المحافظين ورؤساء المدن والأحياء المعنيين بتنفيذ القانون.

في سياق متصل، أوضح السجيني أن محافظة الإسكندرية تشهد كارثة عمرانية، وأن هناك حاجة لوقف البناء في بعض المناطق، والسماح به في مناطق أخرى.

ولفت إلى أن هناك مشكلة في المياه بمناطق غرب الإسكندرية، بسبب هدم الكثير من الفيلات هناك، وإقامة مكانها عمارات بشكل فوضوي، دون الأخذ في الاعتبار البنية التحتية.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الخطوات المتخذة في إطار تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وقال مدبولي في مستهل الاجتماع، إن اللقاء اليوم يهدف إلى متابعة الخطوات والإجراءات المتخذة لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى التيسيرات المتاحة التي من شأنها أن تسهم في معالجة أي مشكلات أو تحديات تواجه عملية تطبيق القانون، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع حصولهم على الأوراق والمستندات التي تثبت البت في طلبات وإجراءات التصالح الخاصة بهم.