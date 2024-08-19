الجيش اللبناني يوقف 237 شخصا حاولوا السفر بحرا بطريقة غير شرعية

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان يوم الأحد عن توقيف 237 شخصا بينهم 230 من الجنسية السورية و5 لبنانيين وفلسطينيين اثنين أثناء محاولتهم السفر عبر البحر بطريقة غير شرعية.

وأوضح بيان الجيش- على موقعه الرسمي- أنه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية لمكافحة تهريب الأشخاص عبر البحر، أوقفت دوريتان من مديرية المخابرات تؤازر كلا منهما وحدة من الجيش 204 سوريين أثناء محاولتهم السفر عبر البحر بطريقة غير شرعية في بلدة ببنين وشاطئ منطقة العريضة بشمال لبنان.

وأضاف البيان أن القوات البحرية أوقفت مع وحدة من الجيش 26 سوريا و5 لبنانيين وفلسطينيين اثنين كانوا على متن مركبين مقابل شاطئ منطقة القليعات في الشمال أثناء محاولتهم السفر عبر البحر بطريقة غير شرعية.

وقال بيان الجيش إنه تم فتح تحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.