بيكي يجتمع بفريق الزمالك استعدادًا لكأس مصر

عقد أندريه بيكي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأحمد مجدي المدرب المساعد، جلسة خاصة مع اللاعبين على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً للفترة المُقبلة.

وطلب أندريه بيكي وأحمد مجدي من اللاعبين، التركيز الشديد والعمل بكل قوة خلال التدريبات استعداداً للفترة المُقبلة.

وحرص الثنائي على شرح العديد من الأمور الفنية للاعبين، في إطار البرنامج التدريبي المخصص لتجهيزهم بالشكل الأمثل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات دور الـ16 لكأس مصر.