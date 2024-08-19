وزيرة الداخلية الألمانية عن عدد الهجمات على أفراد الشرطة الاتحادية: حصيلة صادمة

وصفت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عدد التعديات التي تعرض لها أفراد من الشرطة الاتحادية في العام الماضي بأنها "حصيلة صادمة".

تجدر الإشارة إلى أن فيزر ورئيس الشرطة الاتحادية الألمانية ديتر رومان قدما في وقت سابق من اليوم الاثنين في مدينة روستوك أقصى شمال ألمانيا التقرير السنوي للشرطة الاتحادية حيث أفاد التقرير بأن ما مجموعه 2979 فردا من الشرطة الاتحادية تعرضوا لهجمات في 2023، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق.

وتابع التقرير أن ربع الشرطيين (793 فردا) الذين تعرضوا لهجمات، وقعت لهم إصابات، وهو أيضًا رقم قياسي منذ بدء جمع البيانات في عام 2001، كما تقول الشرطة الاتحادية. وأفادت الإحصائية بأن 11% من هؤلاء أي 88 شخصا، أصبحوا غير قادرين على أداء الخدمة بسبب الإصابات.

وتم إصابة حوالي ربع المعتدى عليهم (793 ضابطًا) بجروح، وهو أيضًا رقم قياسي منذ بدء جمع البيانات في عام 2001، حسب ما ذكرت الشرطة الاتحادية. ووفقًا للإحصاءات، أصبح 11 بالمائة من الضحايا، أي حوالي 88 فردًا، غير قادرين على أداء الخدمة.

وقال رومان إن العام الجاري شهد وقوع أكثر من 400 اعتداء بدني على أفراد من الشرطة الاتحادية منها ما أدى إلى إحداث إصابات خطيرة، وأردف رومان أن "مفتش شرطة شابا لم ينجُ هذا العام (من أحد هذه الاعتداءات)".

وأفاد التقرير بأن عدد حالات الدخول غير المشروع إلى الأراضي الألمانية وصل إلى 127 ألف و549 حالة وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ عام 2016 بارتفاع بنسبة نحو 39% مقارنة بعام 2022.

أوضحت فيزر أنها مصممة على المضي قدما في الإجراءات الرامية إلى تقليل عدد الأشخاص الذين يدخلون أوروبا بشكل غير قانوني بشكل ملحوظ. وأشارت إلى أن ألمانيا تستقبل عددًا أكبر بكثير من المهاجرين مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما تعتبره غير عادل. وقالت: "لم أعد مستعدة لتقبل هذا التوزيع غير المتساوي للأعداد داخل أوروبا".

وذكر التقرير أن عدد الأشخاص الذين تمت إعادتهم من ألمانيا ارتفع في العام الماضي 21 ألف و206 شخص مقابل 18 ألف و94 شخصا في 2022.

وتابع التقرير أن عدد ساعات عمل الشرطة الاتحادية وصل في العام الماضي إلى قرابة 4 مليون ساعة قضوا أكثر من نصفها (نحو 7ر2 مليون ساعة) في مجال الهجرة، مقابل نحو 560 ألف ساعة في عمليات خلال مباريات كرة القدم.