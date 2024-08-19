 الفلبين تعلن رصد أول إصابة بمرض جدري القرود منذ ديسمبر الماضي - بوابة الشروق
الإثنين 19 أغسطس 2024 12:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الفلبين تعلن رصد أول إصابة بمرض جدري القرود منذ ديسمبر الماضي

د ب أ
نشر في: الإثنين 19 أغسطس 2024 - 9:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أغسطس 2024 - 9:20 ص

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، في بيان اليوم الاثنين، رصد حالة إصابة جديدة بمرض جدري القرود (إم بوكس)، هي الأولى منذ ديسمبر 2023.

وقالت الوزارة، إن الحالة لشاب فلبيني يبلغ من العمر 33 عاما، لم يكن مسافرا للخارج، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت الوزارة أن الحالة كانت على مخالطة بشكل وثيق وحميم لأحد المصابين قبل ثلاثة أسابيع من ظهور الأعراض.

وبدأت الأعراض منذ أكثر من أسبوع بالحمى، وتلاها بعد أربعة أيام ظهور طفح جلدي واضح.

وقبل هذه الحالة، تم العثور على آخر حالة في ديسمبر 2023، وتم عزل جميع الحالات السابقة وجرى شفاؤها.

وستجعل وزارة الصحة عملية الاختبار مريحة قدر الإمكان، بحيث يمكن تحديد الحالات المشتبه بها بسرعة والسماح لها بالبقاء في المنزل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك