الفلبين تعلن رصد أول إصابة بمرض جدري القرود منذ ديسمبر الماضي

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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، في بيان اليوم الاثنين، رصد حالة إصابة جديدة بمرض جدري القرود (إم بوكس)، هي الأولى منذ ديسمبر 2023.

وقالت الوزارة، إن الحالة لشاب فلبيني يبلغ من العمر 33 عاما، لم يكن مسافرا للخارج، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت الوزارة أن الحالة كانت على مخالطة بشكل وثيق وحميم لأحد المصابين قبل ثلاثة أسابيع من ظهور الأعراض.

وبدأت الأعراض منذ أكثر من أسبوع بالحمى، وتلاها بعد أربعة أيام ظهور طفح جلدي واضح.

وقبل هذه الحالة، تم العثور على آخر حالة في ديسمبر 2023، وتم عزل جميع الحالات السابقة وجرى شفاؤها.

وستجعل وزارة الصحة عملية الاختبار مريحة قدر الإمكان، بحيث يمكن تحديد الحالات المشتبه بها بسرعة والسماح لها بالبقاء في المنزل.