ألمانيا: فصل حطام سفينة الشحن فيرتي الغارقة في بحر الشمال إلى نصفين

أعلنت هيئة الشحن والممرات المائية الألمانية في مدينة بون، اليوم الاثنين، عن فصل حطام سفينة الشحن "فيرتي" إلى نصفين؛ وكانت هذه السفينة غرقت بعد تصادم بحري في بحر الشمال قبالة جزيرة هيلجولاند، وأعلنت الهيئة أن عملية القطع تمت بالقرب من قاع البحر وباستخدام سلاسل قطع.

وأوضحت الإدارة أن عملية قطع الحطام استغرقت تسع ساعات، وفقًا لما أعلنته المديرية العامة للممرات المائية والملاحة في بون. ومن المنتظر في الخطوة التالية أن يتم رفع شطري السفينة من الماء.

وكانت تصريحات سابقة أفادت بأن من المتوقع أن يحدث ذلك بحلول نهاية أغسطس الجاري.

ووفقًا لتقرير الهيئة، تم تثبيت بارجة، وهي سفينة مسطحة بدون دفع ذاتي، فوق الحطام مباشرة للقيام بالأعمال.

وقبل القطع، تم رفع السفينة الغارقة لوضع سلاسل الرفع وسلسلة القطع أسفلها. ثم تم تقطيع "فيرتي" إلى نصفين على ارتفاع حوالي أربعة أمتار فوق قاع البحر بواسطة حركات المنشار أمس الأحد.

يذكر أنه في 24 أكتوبر 2023، اصطدمت "فيرتي" وسفينة الشحن "بولزي" جنوب غرب هيلجولاند، ما أدى إلى غرق "فيرتي" التي كانت تبحر تحت علم المملكة المتحدة ويبلغ طولها 91 مترًا.

وتفترض السلطات أن خمسة من البحارة لقوا حتفهم في الحادث. وتم انتشال جثة القبطان بينما لا يزال أربعة بحارة في عداد المفقودين.

وتم إنقاذ بحارين اثنين آخرين. ونظرًا لتواجد الحطام في خليج ألمانيا، فإنه يمثل عائقًا للملاحة.

وخلال عمليات الإنقاذ السابقة، تم انتشال معظم اللفات الفولاذية البالغ عددها 187 لفة والتي كانت السفينة تقلها وقت الحادث.

وتم أيضًا تفريغ مواد خطرة من خزانات السفينة، التي تقع على عمق حوالي 37 مترًا.