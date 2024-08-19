بلغاريا: تأجيل الانتخابات البرلمانية بعد فشل تشكيل الحكومة المؤقتة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس البلغاري رومين راديف اليوم الاثنين، تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة التي كانت مقررة في 20 أكتوبر المقبل.

وفشلت بشكل غير متوقع عملية تشكيل حكومة مؤقتة، كان من المفترض أن تقوم بتنظيم الانتخابات البرلمانية.

ورفض راديف الموافقة على تشكيل الحكومة المؤقتة الذي اقترحته رئيسة الوزراء المؤقتة المعينة جوريتسا جرانشاروفا كوزهاريفا بموجب مرسوم.

ويتمحور الخلاف حول شخصية وزير الداخلية الحالي كالين ستويانوف، الذي كان من المفترض أن يحتفظ بمنصبه في الحكومة المؤقتة الجديدة.

ويتهم الرئيس راديف وتحالف "نواصل التغيير" و"بلغاريا الديمقراطية" الذي ينتمي لتيار الوسط والموالي للغرب، ستويانوف بأنه غير قادر على تنظيم انتخابات نزيهة.

وقد تجمع رجال الشرطة بالمكتب الرئاسي وأمام مراكز الشرطة في عدة مدن للدفاع عن ستويانوف.

واتهموا التحالف برغبته في التحكم في وزارة الداخلية لأسباب حزبية سياسية قبل إجراء الانتخابات المقبلة.

كما انضمت رئيسة الوزراء المؤقتة جرانشاروفا كوزهاريفا التي أخفقت في تشكيل الحكومة إلى تلك الحركة في صوفيا.

وتقدمت بشكوى إلى المدعي العام في البلاد، مدعية تعرضها لـ "ضغوط سياسية" للتخلي عن تعيين وزير الداخلية الحالي في الحكومة المؤقتة التي اقترحتها.

وأدى فشل رئيسة الوزراء المؤقتة المعينة إلى تعميق الأزمة السياسية في بلغاريا.

وتواجه الدولة الواقعة في جنوب شرق الاتحاد الأوروبي تنظيم انتخابات برلمانية سابعة في غضون ثلاث سنوات ونصف السنة، ولكن لا توجد حكومة مؤقتة تتولى تنظيم الانتخابات.