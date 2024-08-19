الخارجية العراقية تستدعي القائمة بأعمال سفارة بريطانيا وتسلمها مذكرة احتجاج

استدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأحد القائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى بغداد روث كوفيردال، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية تصريحات السفير ستيفن هيتشن حول الأمن بالعراق.



وأفادت الخارجية العراقية في بيان لها بأنها "استدعت اليوم، القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى بغداد روث كوفيردال، وذلك بسبب تواجد السفير خارج العراق وسلمتها مذكرة احتجاج إثر التصريحات التي أدلى بها سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية العراق، ستيفن هيتشن، والتي مست بمضمونها الشأن الأمني والسياسي، بشكل يعكس صورة قاتمة عن العراق، حكومة ومكونات"، مشيرة إلى أن "الوزارة عدت ذلك تدخلا في الشأن الداخلي وخروجا عن المهام الدبلوماسية المناطة بالسفير".



وحسب البيان، أشار رئيس دائرة أوروبا في الوزارة السفير بكر أحمد الجاف، الى أن "شراكة الفرص تعادلها شراكة التحديات"، مؤكدا "ضرورة الانفتاح على التجربة العراقية من زاوية المصالح المشتركة وتجنب ما يخالف الرؤية الجادة التي تعمل عليها حكومة العراق ومؤسساتها الدستورية، والتي كرست لمسارات اقتصادية وتنموية متنوعة، سبقتها جهود كبيرة لبسط الأمن وتعزيزِ الاستقرار وإتاحة مدى غير مسبوق لاندماج المكونات الكريمة في العراق".



وكان السفير البريطاني قد قال في تصريحات صحفية، إن "الوضع الأمني في العراق أفضل من السابق بـ100 مرة، لكن هناك تهديدات على البريطانيين، وأنا شخصيا أتعرض لتهديدات، إذ إن هناك بعض المجاميع المسلحة لا تحبنا"، لافتا إلى أنه "لهذا السبب من الصعب أن أشجع أقاربي على زيارة العراق في ظل التهديدات والانفلات الأمني وعدم السيطرة على الأسلحة المنفلتة"، على حد زعمه.