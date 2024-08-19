بكين تحذر مانيلا من عواقب اصطدام متعمد بسفينة صينية

اتهم خفر السواحل الصيني نظيره الفلبيني بالتصرف "غير المهني والخطير" بعد حادثة اصطدام "متعمدة" في بحر الصين الجنوبي في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، بالقرب من جزيرة سابينا شوال المتنازع عليها.
وقال قان يوي المتحدث باسم خفر السواحل الصيني،"نحذر الجانب الفلبيني بشدة بوقف انتهاكاته واستفزازاته فورا، وإلا فإنه سيتحمل جميع العواقب"، بحسب صحيفة ساوث شاينا مورنينج بوست.
ووفقا لخفر السواحل الصيني فقد بدأت المواجهة عندما دخلت سفينتان من خفر السواحل الفلبيني المياه القريبة من جزيرة سابينا شوال- المعروف في الصين باسم "حاجز شيانبين" المرجاني، وفي الفلبين باسم "إسكودا شوال".
وقال خفر السواحل الصيني إنه في الساعة 3:24 من صباح اليوم الإثنين(1924 الأحد بتوقيت جرينتش)، تجاهلت إحدى السفن الفلبينية التحذيرات المتكررة واصطدمت بسفينة تابعة لخفر السواحل الصيني.
وأشار البيان إلى أن خفر السواحل الصيني اتخذ إجراءات للسيطرة على السفينة الفلبينية وفقا للقانون.
واتهم خفر السواحل الصيني الجانب الفلبيني بـ "إثارة المشاكل بشكل متكرر" و"انتهاك" اتفاق مؤقت تم التوصل إليه الشهر الماضي بشأن إيصال الإمدادات إلى سفينة فلبينية تسيطر عليها الفلبين وتم تعمد جنوحها عند توماس شوال الثانية.
وأكد قان يوي أن خفر السواحل الصيني سيواصل تنفيذ أنشطة إنفاذ القانون لحماية "الحقوق والمصالح في المياه الواقعة تحت الولاية القضائية للصين"، وسيقوم "بحماية سيادة البلاد الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية بشكل حازم".