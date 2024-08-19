القسام تعرض مشاهد من الإغارة على قوات الجيش الإسرائيلي في محور نتساريم

عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من الإغارة على قوات الجيش الإسرائيلي المتواجدة في محور "نتساريم" جنوب حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

ونشر الإعلان العسكري في "القسام"، مقطع فيديو يظهر "مشاهد من الإغارة على قوات العدو المتواجدة في محور "نتساريم" جنوب حي تل الهوى جنوب مدينة غزة".

وقالت كتائب "القسام" في بيان لها: "كتائب القسام تستهدف قوة صهيونية راجلة مكونة من 10 جنود بقذيفة مضادة للأفراد في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة".

وأضافت في بيان آخر: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة برميلية وأخرى صدمية في قوات العدو المترجلة من الآليات غرب منطقة "الحاووز" غرب مدينة حمد شمال مدينة خان يونس وإيقاعهم بين قتيل وجريح".

من جهتها، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إصابة جندي من لواء المظليين بجروح خطيرة جراء استهدافه بقذيفة "آر بي جيه" في خان يونس.

وأمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكري برتبة رقيب أول في صفوفه، في معارك وسط قطاع غزة، بعد وقت قليل من إعلان مقتل الضابط إسحاق بيليد قائد سرية دعم إداري في الكتيبة 8119 من فيلق اللوجستيات في الهجوم ذاته، لترتفع حصيلة قتلاه منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 692 عسكريًا.

وجاء في بيان لـ"القسام" في ذات اليوم: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في جيبين لقوات العدو والاشتباك مع من تبقى من الجنود بالأسلحة الرشاشة وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء".