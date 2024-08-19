 السعودية تطلق المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تطلق المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات

علم السعودية
علم السعودية
وكالات
نشر في: الإثنين 19 أغسطس 2024 - 4:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أغسطس 2024 - 4:37 ص

دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي اليوم الأحد المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات".


وتتيح المنصة للجهات الحكومية وشبه الحكومية نشر إعلاناتها الوظيفية والتقديم عليها، بهدف تحسين آلية إعلان الوظائف في كل القطاعات، وسهولة وصول الباحثين عن عملٍ للفرص الوظيفية.

وتوفر لتلك الجهات إنشاء ملفات تعريفية بالجهة أو المنشأة، وطرح قائمة بالإعلانات الوظيفية، وإدارة طلبات التوظيف.

إلى جانب جدولة مقابلات العمل، وتقديم عروض العمل، واستكمال جميع أنشطة التوظيف. وتحقق المنصة مواءمة رقمية سلسة شاملة وفاعلة، وفق معايير الدقة والشفافية في إيجاد فرص العمل.


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