وزير البترول يتابع مع شركة فاروس إنرجي برنامج الحفر الاستكشافي الذي نفذته بمناطق امتيازها

شركة فاروس إنرجي تتطلع لمضاعفة الإنتاج إلى 6 آلاف برميل خلال عامين

التقى كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مسئولي شركة فاروس إنرجي الإنجليزية العاملة في البحث عن البترول وإنتاجه، بمنطقتي امتياز الفيوم وشمال بني سويف.

وضم اللقاء، كلا من كاترين رو الرئيسة التنفيذية للشركة، وماجد عبدالحليم مدير الشركة في مصر، ومحمد سيد مدير عمليات الشركة، بحضور علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني.

وخلال اللقاء، تابع الوزير مع مسئولي الشركة برنامج الحفر الاستكشافي الذي نفذته بمناطق امتيازها وحقق نتائج إيجابية في الوصول إلى احتمالات بترولية جيدة لتنميتها وإنتاجها، مؤكدا أهمية تكثيف الأعمال في مناطق امتياز الشركة لتسهم بشكل فعال في الاستفادة من الاحتياطيات مع ضرورة إدارة الخزانات البترولية بالشكل الأمثل للحفاظ على كفاءة العمليات والإنتاج.

وأكد أهمية استهداف الطبقات الاكثر عمقاً التي تفتح آفاقا جديدة لاكتشاف المزيد من الاحتياطيات البترولية.

وأوضح مسؤولو الشركة من جانبهم، حرصها على تنمية اعمالها في مصر، وأنها تتطلع لمضاعفة الإنتاج من نحو 3 الاف برميل يومياً إلى 6 آلاف برميل خلال عامين، في ضوء ماتعمل عليه لتنمية الآبار الجديدة، كما تستهدف العمل على الطبقات الأكثر عمقا مستهدفة الوصول إلى مكامن جديدة للبترول الخام.