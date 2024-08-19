الصحة العالمية توثق 1520 هجوما على مرافق صحية حول العالم في 2023

وثّقت منظمة الصحة العالمية، 1520 هجومًا على مرافق للرعاية الصحية حول العالم خلال العام 2023 فقط.

جاء ذلك حسبما أعلن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عبر حسابه على منصة «إكس»، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الموافق 19 أغسطس.

وقال جيبريسوس إنَّ الهجمات على المرافق الصحية في الصراعات بات حقيقة جديدة، موضحًا أن المنظمة سجلت 1520 هجومًا على المرافق الصحية في العام 2023 وحده.

وأشار إلى أن هذه الهجمات تسببت في مقتل ما لا يقل عن 750 مريضًا وعاملاً في مجال الصحة وإصابة 1250 آخرين.

وسبق أن أعلنت الأمم المتحدة أن 280 من موظفي الإغاثة قتلوا في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي.

كما أشارت إلى أنَّ عام 2023 كان العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة لمجتمع الإغاثة الإنسانية العالمي.