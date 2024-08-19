مقتل حارس أمن مستوطنة بهجوم قرب نابلس بالضفة الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت مصادر طبية إسرائيلية مقتل حارس الأمن الإسرائيلي الذي تعرض لهجوم عصر اليوم الأحد في المنطقة الصناعية براون شمال مدينة نابلس في الضفة الغربية.



وأعلن مستشفى بيليسون الإسرائيلي في بتاح تكفا عن وفاة حارس الأمن متأثرا بجروح اصيب بها خلال الهجوم.

وجرى في وقت سابق نقل حارس الأمن إلى المستشفى في حرجة جدا بعد هجوم استهدفه في المنطقة الصناعية براون شمال مدينة نابلس في الضفة الغربية عصر اليوم الأحد.

وقالت المصادر الطبية أن "الأطباء يكافحون من أجل انقاذ حياته".

وقالت الشرطة الإسرائيلية أن الشاب المهاجم تمكن من الاستيلاء على سلاح حارس الأمن ولاذ بالفرار. وتقوم قوات الجيش الإسرائيلي بملاحقته.