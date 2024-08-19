مسئول إيراني: انقطاع الكهرباء عن وحدات الإنتاج يشل أنشطة القطاع الخاص

استنكر رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم الإيرانية صمد حسن زاده، تكرار انقطاع الكهرباء عن وحدات الإنتاج في البلاد، مؤكدا أن هذا من شأنه شل أنشطة القطاع الخاص.

ونقل موقع «مد إيست» الإيراني، عن زاده تصريحات أدلى بها في الاجتماع الـ15 لممثلي غرفة التجارة، أكد خلالها أنه لا يمكن لوزارة الطاقة قطع الكهرباء عن وحدات الإنتاج في أي وقت ترديه وعدم دفع أي تعويضات، لافتًا إلى أن الصناعات في البلاد تأثرت بشكل كبير بسبب سوء إدارة الطاقة.

ولفت المسئول الإيراني إلى أن الوحدات الصناعية تكبدت خسائر فادحة بسبب انقطاع التيار الكهربائي لمدة يومين في الأسبوع عن معظم شركات القطاع الخاص وخاصة القطاع الصناعي في شهر يوليو الماضي، محذرا من انخفاض وتعطل سلسلة الإنتاج.

وأضاف زاده، أن التقارير تشير في الأشهر الـ36 الماضية، إلى أن التنمية الاقتصادية الإيرانية وصلت إلى أدنى مستوى لها، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك».

ونقل زاده، آمال القطاع الخاص في أن تلتزم الحكومة الإيرانية بالقانون والتحسين المستمر لبيئة فرص العمل والتجارة.

من جانبه، قال مهدي بستانجي، رئيس مجلس تنسيق المدن الصناعية، أنه سيتم قطع الكهرباء عن بعض المصانع في العاصمة طهران، حيث أبلغت شركة الكهرباء في محافظة طهران المصانع في المدن الصناعية بأنه سيتم قطع الكهرباء عنها خلال الوردية الليلية.

وزادت موجة الحر غير المسبوقة هذا الصيف الأمور سوءا، حيث تعاني إيران من الحرارة، بينما تواجه عدم القدرة على توفير الكهرباء الخاصة بها.