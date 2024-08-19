مصادر لـ سكاي نيوز عربية: بلينكن يزور القاهرة غدا لسد فجوات اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

يبحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، مع السفير د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، سبل سد الفجوات الهادفة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقالت مصادر لفضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم الاثنين، إن الوزير الأمريكي يصل الثلاثاء، إلى القاهرة، في إطار جولته الإقليمية الحالية على أمل احتواء التصعيد الإقليمي الراهن.

ومن المقرر أن يجري بلينكن مباحثات مع عبد العاطي بمدينة العلمين، تركز بالأساس على بحث سبل سد الفجوات التي لا تزال تشكل تحديات تعرقل المفاوضات.

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي جولة جديدة بمنطقة الشرق الأوسط؛ لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإجراء صفقة جديدة للإفراج عن المحتجزين والأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ويحمل بلينكن خلال زيارته التاسعة للشرق الأوسط رسائل من الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته، حول ضرورة التوصل هذه المرة خلال جولة المفاوضات، إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.