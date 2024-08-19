البابا تواضروس الثاني يستقبل الوفد القبطي المسافر إلى روسيا

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، أعضاء الوفد الكنسي المسافر إلى روسيا بدعوة من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، وذلك في إطار أنشطة لجنة العلاقات المشتركة بين الكنيستين.

يذكر أنه تم في السنوات الماضية من خلال اللجنة، تبادل الوفود من الكنيستين لزيارة الكنيسة الأخرى، حيث تتم زيارة أديرة وكنائس ومؤسسات تعليمية، بغية التعرف على الإرث والتقاليد الرهبانية والرعوية والتعليمية والخدمية بين الكنيستين، حيث جرى استقبال رؤساء أديرة ومطارنة وأساقفة ورهبان ورهبات وشمامسة وأكاديميين، وخدام وخادمات من الكنيستين في سياق هذا الغرض.