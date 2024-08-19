محافظ شمال سيناء يستقبل أعضاء جمعية مجاهدي سيناء

استقبل اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أعضاء جمعية مجاهدي سيناء برئاسة عبدالله جهامة رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور الشيخ عيسى الخرافين عضو الجمعية.

وثمن المحافظ، الدور الكبير الذي قام به مجاهدو سيناء خلال سنوات الاحتلال حتى تحقق نصر اكتوبر المجيد.

وأكد الدعم الكامل لجمعية مجاهدي سيناء، ودورها في خدمه أعضاء الجمعية من المجاهدين لدورهم البطولي من أجل تحرير سيناء.

وبدوره، وجه الشيخ عبد الله جهامة رئيس مجلس إدارة جمعية مجاهدي سيناء، الشكر للقيادة السياسية وإلى محافظ شمال سيناء على الدعم الكبير للمجاهدين، مؤكدًا أن الجمعية تأسست عام 1987 وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، وهي جمعية خدمية لأعضائها من المجاهدين فقط، و البالغ عددهم 757 مجاهدا من الحاصلين على نوط الامتياز من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل أنور السادات.