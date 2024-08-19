إيران: نرحب بأي جهود صادقة لوقف إطلاق النار في غزة

رحبت إيران، اليوم الاثنين، بجهود وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة في الوقت ذاته حقها في الرد على ما وصفته بالاعتداء على سيادتها.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، قولها: "نرحب بأي جهود صادقة لوقف إطلاق النار في غزة ووضع حد لجرائم الكيان الصهيوني الوحشية".

وأضافت الخارجية الإيرانية، أن "الإدارة الأمريكية تملك القوة اللازمة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن"، ذاكرة أن "الكرة في ملعب الإدارة الأمريكية لتثبت أنها جادة في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة".

وتابعت: "لا نسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة، وندعم جهود وقف إطلاق النار في غزة"، مؤكدة "على حقنا في الرد على الاعتداء على سيادتنا، وسنفعل ذلك في الوقت المناسب".

في وقت سابق، قال مسئول كبير يرافق وزير الخارجية أنتوني بلينكن في زيارته إلى المنطقة، إنه سيضغط لإنهاء المحادثات بسرعة، بحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأضاف المسئول الأمريكي أن وصول الوزير إلى المنطقة يأتي في وقت حرج في محادثات وقف إطلاق النار.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن فريق المفاوضات الإسرائيلي حث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إبداء مرونة أكثر بشأن نقاط الخلاف للمضي قدما نحو اتفاق، بينما حمّلت حركة حماس نتنياهو كامل المسئولية عن تعطيل التوصل لاتفاق.