 البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا أقلاديوس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب الأقصر - بوابة الشروق
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البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا أقلاديوس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب الأقصر


نشر في: الإثنين 19 أغسطس 2024 - 5:50 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أغسطس 2024 - 5:50 م

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، نيافة الأنبا أقلاديوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر.

عرض نيافته على قداسة البابا عددًا من الملفات الخاصة بالعمل في الدير.


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