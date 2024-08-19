البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا أقلاديوس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب الأقصر

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استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، نيافة الأنبا أقلاديوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر.
عرض نيافته على قداسة البابا عددًا من الملفات الخاصة بالعمل في الدير.