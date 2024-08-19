 استشهاد عدد من مرافقي ومعاوني إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي قرب منزله في مخيم الشاطئ - بوابة الشروق
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استشهاد عدد من مرافقي ومعاوني إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي قرب منزله في مخيم الشاطئ

آيه صلاح
نشر في: الإثنين 19 أغسطس 2024 - 8:33 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أغسطس 2024 - 8:33 م

أعلنت قناة الأقصى التابعة لحركة حماس، استشهاد عدد من مرافقي ومعاوني رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الراحل إسماعيل هنية في قطاع غزة.

وقالت القناة أن المرافقين والمعاونين استشهدوا في قصف إسرائيلي "غادر قرب منزل أبو العبد في مخيم الشاطئ قبل قليل".

وأفادت شبكة قدس" الإخبارية باستتشهاد 9 أشخاص بينهم 6 من مرافقي ومعاوني إسماعيل هنية في القصف الإسرائيلي.

وقال عبد السلام نجل إسماعيل هنية أن عددا من "مرافقي الشهيد القائد الوالد أبوالعبد استشهدوا قبل قليل بقصف مخيمنا.. مخيم الشاطئ ليلحقوا بقائدهم وأبيهم".

والمرافقون القتلى بحسب عبدالسلام هنية هم أبو مازن حسونة، خليل مطر، أبو حسام الحديدي،
وأكرم الهسي، ومصباح الضعيفي، وتامر العبسي وابنته، محمد أبوعودة.


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