المصيف يتسبب في ارتفاع سعر كرتونة البيض إلى 170 جنيها بالبحيرة

تشهد أسواق البحيرة، ارتفاعا في أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر؛ بسبب الإقبال على الشراء لقضاء المصيف الذي تسبب في ارتفاع السعر.

والتقت الشروق بعدد من المواطنين للتعرف على آرائهم بعد ارتفاع أسعار البيض رغم انخفاض أسعار الدواجن.

وقال إسماعيل محمد، صاحب محل سوبر ماركت، إن سيارات توزيع البيض تأتي يومين بالأسبوع؛ وبسبب الإقبال على البيض يتم طرح كميات أكثر بالمحافظات الساحلية ومنها الإسكندرية بسبب المصيف؛ ما أدى إلى نقص الكميات الواردة إلينا؛ وأدى ذلك إلى ارتفاع السعر.

وقال أسامة ليمونة، صاحب معمل تفريخ، إنه في كل عام في مثل هذا الوقت كانت تنخفض أسعار كرتونة البيض ويتم تقليل الكميات من أصحاب المحلات خوفا من التلف من درجات الحرارة، أما هذا العام وبعد نتيجة الثانوية العامة وفتح المصيف؛ زاد الإقبال على شراء وبيع البيض بالمدن الساحلية؛ حيث إن البيض هو الوجبة السريعة في الفطار والعشاء أثناء الرحلات للأسرة البحراوية.

ومن جانبه أكد سمير البلكيمي، وكيل مديرية التموين بالبحيرة، أن المديرية تشن حملات تموينية ضد المخالفين للتلاعب بالأسعار من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة.