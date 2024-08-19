الكويت تعلن قطع الكهرباء عن 9 مناطق زراعية وصناعية

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، عن قطع التيار عن أجزاء في بعض المناطق الزراعية والصناعية تباعاً، وذلك حفاظاً على استقرار المنظومة الكهربائية للبلاد.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، إن المناطق تشمل: الروضتين، والوفرة، والعبدلي، وميناء عبدالله، وصبحان، وسكراب أمغرة، ومنطقة الصليبية الصناعية، والري، والشويخ الصناعية.

إعلان هام



تعلن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن قطع التيار عن أجزاء في بعض المناطق الزراعية والصناعية التالية تباعاً وذلك حفاظاً على استقرار المنظومة الكهربائية للبلاد:



- الروضتين

- الوفرة

- العبدلي

- ميناء عبدالله

- صبحان

- سكراب أمغرة

- منطقة الصليبية الصناعية

-… — وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 🇰🇼 (@mew_kwt) August 19, 2024

وأكدت في بيان آخر، أن العمل جار على إعادة وحدات التوليد للخدمة تدريجياً وعودة الوضع الإنتاجي كما كان عليه، نظراً للخلل الذي طرأ على عدد من وحدات توليد الكهرباء في بعض محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه خلال اليومين الماضيين، بسبب إمدادات الغاز.

وناشدت الوزارة عملاءها بجميع قطاعات الدولة ترشيد استهلاك الكهرباء خلال أوقات الذروة من الساعة 11:00 صباحاً وحتى 5:00 مساءً.