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أعداد جريدة الشروق
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الكويت تعلن قطع الكهرباء عن 9 مناطق زراعية وصناعية

هديل هلال
نشر في: الإثنين 19 أغسطس 2024 - 11:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أغسطس 2024 - 11:52 ص

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، عن قطع التيار عن أجزاء في بعض المناطق الزراعية والصناعية تباعاً، وذلك حفاظاً على استقرار المنظومة الكهربائية للبلاد.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، إن المناطق تشمل: الروضتين، والوفرة، والعبدلي، وميناء عبدالله، وصبحان، وسكراب أمغرة، ومنطقة الصليبية الصناعية، والري، والشويخ الصناعية.

وأكدت في بيان آخر، أن العمل جار على إعادة وحدات التوليد للخدمة تدريجياً وعودة الوضع الإنتاجي كما كان عليه، نظراً للخلل الذي طرأ على عدد من وحدات توليد الكهرباء في بعض محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه خلال اليومين الماضيين، بسبب إمدادات الغاز.

وناشدت الوزارة عملاءها بجميع قطاعات الدولة ترشيد استهلاك الكهرباء خلال أوقات الذروة من الساعة 11:00 صباحاً وحتى 5:00 مساءً.

 


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