محافظ الدقهلية يتابع الأعمال الجارية في تنفيذ مشروعات «تحيا مصر» بالمنصورة

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا مع وفد وزارة النقل، من أجل متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بـ"تحيا مصر" في المنصورة من أجل تذليل المعوقات التي تواجهها.

وأوضحت محافظة الدقهلية، في بيان اليوم، أن الاجتماع حضره معاون محافظ الدقهلية، ومديري الشئون القانونية والشئون الهندسية والأملاك والمساحة والمكتب الفني ورئيس حي شرق المنصورة مدير الإدارة الهندسية بحي شرق.

وأكد "مرزوق"، أن المشروع الذي وصفه بـ"القومي الكبير"، سيحدث نقلة نوعية بمدينة المنصورة وسيضم وحدات إدارية وطبية وسكنية وفندقية ووحدات تجارية ومناطق ترفيهية وثقافية واستثمارية.



وشدد على أنه يُمثل نقلة حضارية كبيرة للدقهلية ككل وليس لمدينة المنصورة وحدها، مشيراً إلى أن هذا المشروع يُعد من أكبر وأهم المشروعات القومية التي تشهدها محافظة الدقهلية، وأن الهدف منها تغيير الوجه العام لمدينة المنصورة وتوفير فرص استثمارية وخدمية تليق بهذه المدينة العريقة.

وأوضح أنه من خلال المشروع ستمتلك المنصورة عاصمة المحافظة واجهة تليق بها بين المحافظات المصرية وتنشيط السياحة العلاجية بما يعود بالنفع على المواطنين باعتبار مدينة المنصورة عاصمة مصر الطبية، ويستهدف تنفيذ هذه المشروعات تحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير مناطق متنوعة الاستخدام تخلق فرص عمل للشباب من ابناء الدقهلية.

ويقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 136000 متر مربع، ويضم مجموعة من الأراضي المتميزة بمدينتي المنصورة وطلخا، وستقام على تلك الأراضي مشروعات متنوعة سكنية وإدارية وترفيهية وخدمية، وتقدم للدولة عوائد تنموية كبرى وتعمل على تقديم عائد مجتمعي، حيث يحقق المشروع السيولة المرورية المطلوبة بمنطقة تنفيذه والمناطق المحيطة.

كما تعمل على رفع كفاءة المرافق الموجودة والمحيطة للمشروع، بجانب مشروع المنصورة جيت على أرض طلخا ويتكون من برج تجاري سكني ترفيهي وحديقة عامة وبرج تجاري إداري وأبراج سكنية تجارية، ومشروع المنصورة جراند على أرض الثلاجة وهو عبارة عن اثنين برج تجاري- إداري- سكني.

فيما سيتم إنشاء مشروع المنصورة بلازا على أرض الهابي لاند وسكن ونادي السكة الحديد، ويتكون من مركز طبي إداري استثماري وأبراج سكنية وفندق 4 نجوم،و مشروع المنصورة داون تاون علي أرض الفرنساوي وهو مشروع سكني تجاري إداري ومول تجاري وابراج سكنية.



