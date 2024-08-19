الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة قرب الحدود اللبنانية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة قرب الحدود اللبنانية.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن الضابط المصاب تم تحويله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

وفي وقت سابق، قُتل شخصان، اليوم الاثنين، في قصف مسيرة إسرائيلية استهدف بلدة في جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، «أغارت مسيّرة معادية على منطقة عبرا في حولا صباحا، مما أدى إلى سقوط شهيدين».

ولفتت إلى أن «غارة الطيران الحربي المعادي على بلدة حولا ليلا استهدفت منزلاً في حي الحمامير قرب النادي الحسيني، وألحقت أضرارا كبيرة بالممتلكات».

وأشارت إلى أن الطيران الحربي المعادي نفذ غارتين استهدفتا بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية، موضحة أن «ذلك تزامن مع قيام مسيّرة معادية بإطلاق صاروخ موجه استهدف بلدة حانين».