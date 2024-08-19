 بدرية طلبة تروي كيف تصرفت مع سيدة حاولت الاقتراب من زوجها - بوابة الشروق
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بدرية طلبة تروي كيف تصرفت مع سيدة حاولت الاقتراب من زوجها

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 19 أغسطس 2024 - 12:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أغسطس 2024 - 12:02 ص

روت الفنانة بدرية طلبة، كيف تصرفت مع سيدة قالت إنها حاولت الاقتراب من زوجها بداعي مساعدتها في الوسط الفني.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «حد النجوم» عبر شاشة «on»، عُرضت مساء الأحد، أن هذه السيدة كانت في الإمارات، وحاولت أن تقنعه بأنه يتوجه إلى هناك، بحثا عن تحقيقها مصالحها (من دون أن توضح طبيعة ذلك).

وأشارت إلى أنّ رصدت رسائل متبادلة على هاتف زوجها مع هذه السيدة، فتواصلت معها، ثم سافرت إليها، بعد أن كانت قد رصدت سفريات عدة من زوجها للإمارات بجانب استقبال الكثير من الهدايا.

وتابعت: «رُحت أمثّل عليها دور البلطجة علشان أخوفها.. دي كانت مشكلتي أنا ومكنش ينفع أجيب حد تاني، والست دي كانت هتخرب الدنيا، وأنا كنت محافظة (على البيت) علشان ولادي».

 

 

 

 


وبدرية طلبة متزوجة من مصطفى سالم، وهو مؤلف ومخرج مسرحي وهو من اكتشف موهبتها، وقدمها للمرة الأولى في مسلسل من تأليفه وهو برج الأبجدية - الجزء الثاني.


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