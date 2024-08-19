المستثمرون النشطاء اشتروا الأسهم اليابانية بكثافة أثناء فترة التراجع

أظهرت بيانات حكومية استفادة المستثمرين النشطاء من التدهور الكبير في أسعار الأسهم اليابانية خلال الأسبوع قبل الماضي لزيادة حصصهم في مجموعة واسعة من الشركات التي تعمل في مجالات عدة بدءا من صناعة الأدوية وحتى التشييد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيانات لوزارة المالية أن صناديق الاستثمار المرتبطة بالمستثمرين النشطاء اليابانيين مثل "ستراتيجيك كابيتال" و"نيبون أكتيف فاليو فاند" الموجود مقره في بريطانيا المملوكين للمستثمر يوشياكي موراكامي، كانا ضمن الشركات التي عززت حصصها من الأسهم اليابانية أثناء انهيار البورصة يوم 5 أغسطس الحالي. واشترى الصندوقان حوالي 8ر2 مليون سهم وهي أكبر مشتريات يومية لهما خلال الـ 60 يوما الأخيرة، في شركات تشمل سوميتومو ميتسوي كونستراكسن وشركة بيع السيارات يوولو هات ليمتد.

يذكر أن المستثمرين النشطاء اليابانيين يضغطون على الشركات اليابانية لتحسين عوائد المساهمين وهو الهدف الذي يشتركون فيه مع صناع السياسة الاقتصادية في اليابان والذين يحاولون زيادة جاذبية الأسهم اليابانية المحلية أمام المستثمرين الأجانب.

في الوقت نفسه فإن المشتريات الكثيفة للمستثمرين النشطاء أثناء انهيار أسعار الأسهم يوم 5 أغسطس الحالي تشير إلى استعدادهم للمخاطرة من أجل زيادة حصصهم في الشركات المستهدفة.

ومن بين صناديق استثمار النشطاء التي زادت حصصها في الشركات اليابانية يوم 5 أغسطس صندوق "إيفيسيمو كابيتال مانجمنت" و"ثري دي إنفستمنت بارتنرز" المسجلان في سنغافورة و"دالتون إنفستمنت" المسجل في الولايات المتحدة.