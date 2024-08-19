وزير المالية الروسي: التبادل التجاري مع الصين يعتمد بشكل شبه كامل على العملات المحلية

أكد أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي، أن روسيا والصين انتقلتا بشكل شبه كامل إلى التسويات الثنائية بين البلدين بالعملات المحلية، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقال سيلوانوف، في تصريحات له اليوم الإثنين، إن كل التجارة تقريبا بين موسكو وبكين تتم بالعملات الوطنية، حيث إن أكثر من 90% من المدفوعات تتم بالروبل واليوان.

ويأتي هذا التصريح قبل الحوار المالي الروسي الصيني العاشر المزمع انعقاده لاحقا اليوم في العاصمة بكين بين وزير المالية الروسي ونظيره الصيني لان فوان.

وسجل حجم التجارة بين الصين وروسيا في النصف الأول من العام 2024 ارتفاعا بنسبة 1.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 116.87 مليار دولار، حسب بيانات للجمارك الصينية.

وفي العام الماضي، توقعت الحكومة الروسية ارتفاع حجم التجارة بين موسكو وبكين بحلول نهاية العام 2030 إلى مستوى 300 مليار دولار.