حزب الله يعرض مشاهد من استهداف موقع إسرائيلي بمحلّقات انقضاضية ولمستوطنة جديدة بالكاتيوشا

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه في وقت سابق موقع المالكية العسكري الإسرائيلي، ولقطات من استهدافه لمستوطنة أييليت هَشاحِر شمالي إسرائيل.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية موقع المالكية التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية بمحلّقات انقضاضية"، و"مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة أييليت هَشاحِر شمال فلسطين المحتلة".



جدير بالذكر أن "حزب الله" أعلن يوم السبت أنه "أدخل على جدول نيرانه مستعمرة أييليت هشاحر، وقصفها لأول مرة بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا"، وذلك "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا على ‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة الكفور، ‌‏والتي اسفرت عن سقوط شهداء وجرحى مدنيين من الجنسية السورية".

ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل، منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، وسط جهود دولية وأممية لاحتواء الصراع خوفا من توسعه لحرب شاملة.

ويؤكد "الحزب" أنه ينفذ هذه العمليات العسكرية "دعما لغزة"، ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، مشددا على أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

وهذا في حين أن هذه العمليات قد تتطور وتتحول إلى حرب شاملة بين "حزب الله" وإسرائيل، حيث يشهد الشرق الأوسط حالة من الترقب والخوف من توسع الصراع بين إيران و"حزب الله" من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، وتحوله إلى حرب شاملة، عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في العاصمة طهران، واغتيال القيادي الكبير في "حزب الله" فؤاد شكر بغارة إسرائيلية على مبنى سكني بضاحية بيروت الجنوبية.

وتوعد "الحزب" وإيران بالرد على الاغتيالين، وسط توسطات دبلوماسية داعية لضبط النفس عدم الانجرار إلى حرب إقليمية.