 مسئول بمنظمة التحرير الفلسطينية يطلع وزير خارجية تركيا على آخر تطورات الحرب في غزة - بوابة الشروق
الإثنين 19 أغسطس 2024 10:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مسئول بمنظمة التحرير الفلسطينية يطلع وزير خارجية تركيا على آخر تطورات الحرب في غزة

د ب أ
نشر في: الإثنين 19 أغسطس 2024 - 9:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أغسطس 2024 - 9:30 ص

أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على آخر التطورات في المنطقة، والتحرك المشترك لوقف الحرب التدميرية التي تشن ضد الشعب الفلسطيني.

ووفق وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، ناقش الشيخ خلال اتصال هاتفي مع الوزير التركي فيدان تنسيق المواقف مع العالمين العربي والإسلامي، وكذلك تكثيف التحرك على الصعيد الدولي.

وأعرب الشيخ عن الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال لرئيس دولة فلسطين محمود عباس في زيارته الأخيرة لتركيا وإتاحة الفرصة له بإلقاء كلمة أمام البرلمان التركي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك