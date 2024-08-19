روسيا تدرج 32 شخصية بريطانية على قائمة الحظر

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، إدراج 32 شخصية بريطانية جديدة على قائمة الحظر الروسية، بسبب ما قالت إنه تنفيذ بعض المؤسسات البريطانية التي تنتمي إليها تلك الشخصيات أنشطة ذات طابع معاد لروسيا، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن عددا من المراكز البحثية والوكالات الاستشارية والمنظمات المماثلة في بريطانيا "تخطط وتشرف على تنفيذ أنشطة هدامة تجاه روسيا"، وأنه بناء على المعلومات السابقة تقرر إدراج ممثلين لعدد من هذه الهياكل في "قائمة الحظر"، ومنعهم من دخول الأراضي الروسية.

وسبق لروسيا أن فرضت حظرا على دخول 154 نائبا بريطانيا إلى أراضيها، ردا على قرار بريطانيا فرض عقوبات على 386 نائبا روسيا "لتأييدهم الحرب الروسية الأوكرانية".