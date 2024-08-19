مسئول أممي: أكثر من 80% من مباني غزة تعرضت للتدمير

قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور الله الدردري، إنّ أكثر من 80% من الأبنية في قطاع غزة تعرضت للتدمير.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الإثنين، أن الدمار يشمل مباني أنشأتها الأمم المتحدة مثل محطة تحلية المياه في خان يونس والتي كلفت 55 مليون دولار.

وتابع: «الأرقام تتراوح ما بين 50 إلى 60 مليارات كخسائر مادية للحرب، ولن نعرف بالتفصيل إلا بعد أن يتوقف القتال ونقوم بالمسح التفصيلي الهندسي على الأرض لنعرف كلفة ما دمر وإعادة الإعمار».

وأشار إلى أن قطاع غزة يشهد كارثة لم يشهدها من قبل، موضحًا أن قياس ما يحدث في غزة بأي كوارث أخرى أمر صعب للغاية، وفرقنا تعمل على الأرض وموجود.

وصرح المسئول الأممي: «لا يجب علينا الانتظار إلى اليوم التالي للمعركة حتى نبدأ بتوفير بعض الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني، ونحن مستعدون للقيام بهذا العمل وموجودون في غزة للعمل في المجالات الصحية والتعليمية والسكنية والطاقة والشرب والنفايات الصلبة».





